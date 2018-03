STALKING: UOMO AL TERZO ARRESTO IN UN ANNO, «LO FARO' ANCORA»

CRONACA. LANCIANO. Nuovo arresto per stalking, il terzo in un anno, per un uomo di Lanciano, Giovanni Di Battista, 45 anni, non rassegnatosi alla fine di una relazione sentimentale. Per tutto questo tempo, Di Battista ha continuato a tormentare l'ex ragazza arrivando in un'occasione al tentativo di estorcerle 100 mila euro. Le molestie non si sono interrotte nemmeno durante gli arresti domiciliari, quando ha utilizzato allo scopo sms e lettere, nonostante il divieto di comunicare con l'esterno. L'ultimo arresto dell'uomo da parte della polizia é avvenuto in campagna, mentre raccoglieva le olive. Agli agenti ha subito dichiarato che avrebbe continuato nella sua condotta persecutoria perché fortemente innamorato della donna.15/11/2011 15.21