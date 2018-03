La Regione Abruzzo al Primo Forum Internazionale dell’Ortofrutta

AGRICOLTURA. ABRUZZO. Mac Frut è giunto all’edizione n°27 ed è la fiera nazionale di riferimento per il settore dell’ortofrutta. «Rappresenta una straordinaria vetrina per l’Abruzzo ed in particolare per il grande Altopiano del Fucino, dove lavorano un gran numero di produttori del settore, in particolare per quanto riguarda gli ortaggi», spiegano dall’Arssa. A rappresentare la nostra regione sarà, naturalmente,l’assessore all’agricoltura Mauro Febbo, che tra l’altro è anche coordinatore degli assessori all’ agricoltura delle regioni del Sud-Italia. E quest’anno,nel padiglione Abruzzo sarà riservata particolare attenzione a due prodotti, per i quali sta lavorando con particolare attenzione: l’Aglio Rosso di Sulmona ed il Pomodoro Pera di Francavilla, per i quali è previsto un incontro, organizzato nella saletta delegazioni dell’area congressi di Cesena Fiere Venerdì 8 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 11,30 . 06/10/2010 9.35