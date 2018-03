5 CORSI GRATUITI PER IMPARARE A COSTRUIRE NIDI ARTIFICIALI

ABRUZZO. NATURA. Il Birdgardening, la costruzione e installazione di mangiatoie e nidi-artificiali per uccelli e pipistrelli, è un'attività ancora poco diffusa in Italia mentre coinvolge milioni di persone in nord-Europa. La Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS con 5 riserve regionali e con il Wwf intende promuoverla con il progetto “Giovani per Natura” rivolto ai giovani tra 15 e 35 residenti in Abruzzo. A Novembre e Dicembre i partecipanti che si iscriveranno ai corsi avranno l'occasione per aiutare concretamente la natura della Regione. Impareranno, infatti, con gli esperti ornitologi della SOA e delle Riserve, a costruire nidi artificiali e mangiatoie per sostenere gli animali. Il corso, che prevede 11 incontri pratici, sarà replicato in ciascuna delle seguenti riserve regionali: Oasi WWF Sorgenti del Pescara – Popoli (PE); Oasi WWF Gole del Sagittario – Anversa degli Abruzzi (AQ); Oasi WWF Calanchi di Atri (TE); Oasi WWF Lago di Penne (PE); Lecceta di Torino di Sangro (CH). Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un'email a segreteria@soabruzzo.it oppure chiamare al numero 3683188739 o presso le sedi delle riserve. 14/11/2011 14.17