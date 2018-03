LA PROVINCIA DI PESCARA AL WORLD TRADE MARKET DI LONDRA

TURISMO. PESCARA. Nell’area allestita dall’Enit al World Travel Market di Londra ci sono stati, nei giorni scorsi, anche la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara, impegnate a promuovere il territorio in occasione dell’importantissimo appuntamento fieristico inglese, il più quotato a livello europeo. Presentando Pescara e le sue bellezze a questa vetrina mondiale, l'assessore provinciale al Turismo Aurelio Cilli ha messo in evidenza il claim "Montagne a portata di mare" e i tanti operatori turistici hanno proposto pacchetti per la montagna e per i borghi. La Provincia di Pescara ha inoltre promosso a Londra prodotti dedicati al turismo dei giovani come lo sport e l’attività fisica, tra cui il trekking e l'ippovia. 12/11/2011 11.06