PIAZZA SANTA CATERINA, VIDEOSORVEGLIANZA E ORDINANZA ANTI BIVACCO

CRONACA. PESCARA. Potenziamento della videosorveglianza e ordinanze anti-bivacco in piazza Santa Caterina in pieno centro, a due passi dalle vetrine di corso Umberto, piazza Salotto, via Roma. I residenti e gli altri operatori economici lamentano la presenza a ogni ora del giorno e della notte di decine di persone di ogni nazionalità che stazionano per strada all’esterno dei negozi, procurando schiamazzi; negozi che in alcuni casi non rispetterebbero gli orari di esercizio imposti dalla normativa e dal Comune, auto in sosta selvaggia a discapito dei residenti. Criticità che a volte sono degenerate in fenomeni di microcriminalità come risse. Per restituire tranquillità ai cittadini la questione verrà affrontata dal Comitato per l’Ordine pubblico e la Sicurezza per verificare come poter potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine nella zona. 12/11/2011 10.29