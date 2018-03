NASCE ARCHIVI-A, LA BIBLIOTECA PROVINCIALE M.DELFICO ONLINE

CULTURA. TERAMO. Si chiama “Archivi-a” ed è il progetto messo in campo dalla Provincia di Teramo per la digitalizzazione degli archivi della biblioteca provinciale M. Delfico. Un’idea approvata lo scorso 14 ottobre grazie al contributo della Fondazione Tercas che ha stanziato 90.000 euro e prevede, nell’arco del triennio 2012-2014, la catalogazione e la digitalizzazione di 15.000 fotografie, 300 video e 30 tra manoscritti e libri di pregio ospitati nella biblioteca e nella mediateca provinciale. Nel progetto, non ancora attuato, sarà realizzato un portale (Delfico Digital Library) che consentirà l’accesso e la massima fruibilità delle risorse digitali. Sulla piattaforma online si potranno consultare documenti cartacei, nastri analogici, immagini di avvenimenti, luoghi, persone della memoria collettiva abruzzese. La biblioteca “M.Delfico” risalente al 1816, dal 1949 è diventata una struttura dell’amministrazione provinciale di Teramo ed ha sempre raccolto documenti, fotografie e filmati. 12/11/2011 8.50