NASCE NEL PESCARESE UNA NUOVA IPPOVIA,

CRONACA. PESCARA. E’ stato siglato oggi, in Provincia, un protocollo d’intesa che porterà alla realizzazione di una seconda ippovia sul territorio provinciale. L’iniziativa è rivolta non solo a chi pratica l’equiturismo ma anche ad altre attività sportive e sulla quale sarà attuata una vigilanza ambientale per evitare, tra l’altro, l’abbandono dei rifiuti. Il percorso si snoderà principalmente nell’area vestina. Il protocollo, promosso dall’assessore al Turismo, Sport e Attività Produttive della Provincia di Pescara Aurelio Cilli, è stato sottoscritto da: Corpo forestale dello Stato, Regione Abruzzo, Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Riserva Regionale del Lago di Penne, Federazione Italiana Giacche Verdi, Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri, Associazione Giacche Verdi e venti Comuni (Montesilvano, Vicoli, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Cappelle sul Tavo, Catignano, Moscufo, Nocciano, Collecorvino, Pianella, Elice, Cepagatti, Rosciano, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Civitella Casanova, Penne, Montebello di Bertona, Farindola e Villa Celiera).11/11/2011 15.14