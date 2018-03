Incidenti lavoro: controlli cantieri nell’alto vastese. Denunce dei carabinieri

CRONACA. SCHIAVI D'ABRUZZO. Cantieri non a norma nel piccolo centro montano del Vastese, continuano i controlli dei Carabinieri. Nei giorni scorsi gli uomini dell'Arma al comando del maresciallo Antonio Spinelli hanno elevato sanzioni, per un ammontare complessivo di oltre 800 euro, nei confronti di alcuni responsabili di cantieri edili. Nello specifico i militari hanno riscontrato irregolarità su un cantiere attivo nei pressi del cimitero comunale. Si tratta del secondo verbale elevato, in pochi giorni, dal comando stazione di Schiavi, a dimostrazione di un'intensa attività di controllo. Dopo le recenti sanzioni, gli imprenditori responsabili dei luoghi di lavoro stanno finalmente correndo ai ripari adeguandosi alle norme vigenti in materia. 06/10/2010 8.28