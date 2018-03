CONVEGNO SUL WI FI GRATIS E PER TUTTI. GALANTE: «LIBERIAMO LA CONNESSIONE INTERNET»

INTERNET. MONTESILVANO. Si terrà sabato 12 novembre presso l’hotel Serena Majestic di Montesilvano il convegno sul Wi fi libero organizzato da Dario Galante (Idv Montesilvano) e Pierluigi Lido (giovani Democratici Montesilvnao). L’incontro, incentrato sull’importanza di avere Internet senza fili (wireless) in tutta la città, gratis e per tutti, si terrà alla presenza di esperti del settore, politici, tecnici e cittadini come Marcello Gallieri sales manager di Misco srl, Attilio Di Mattia, consigliere provinciale Pescara Idv, in collegamento web video l’ingegnere Francescomaria Loriga, Gabriele Florindi,sindaco di Città Sant’Angelo. Al termine dell’evento (in cui si cercherà di comprendere le potenzialità del servizio, i costi di sviluppo e di gestione ed suoi benefici), verrà fatta una proposta scritta che il futuro candidato sindaco dovrà firmare come impegno nei confronti della cittadinanza. Quante persone sarebbero avvantaggiate da una rete cittadina wi fi libera e gratuita? «Tutte», rispondono gli organizzatori Lido e Galante, «i luoghi pubblici possono così trasformarsi in luoghi di aggregazione per quanti possono trovare nella rete una fonte di reddito o, semplicemente, usarla per trovare lavoro o, ancor più semplicemente per condividere informazioni ma non possono permettersi di pagare il canone di un abbonamento domestico». 11/11/2011 12.24