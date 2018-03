TERREMOTO: DA CDA NO A INTITOLARE ATENEO L'AQUILA A G.LETTA

CRONACA. L'AQUILA. E' stata bocciata nel consiglio d'amministrazione dell'ateneo aquilano la proposta di intitolare l'Università dell'Aquila a Gianni Letta avanzata dal componente dello stesso cda Sergio Tiberti, docente di Igiene alla facoltà di Medicina, che voleva premiare il sottosegretario, principale artefice della proroga dell'accordo di programma con il ministero dell'Università che renderà gratuite ancora per tre anni le tasse d'iscrizione all'ateneo. «La proposta non si può discutere - ha sbottato infatti in consiglio d'amministrazione il rettore Ferdinando Di Orio, da sempre in polemica con Tiberti, liquidandola - visto che in Italia non si possono fare intitolazioni a persone ancora in vita».11/11/2011 8.20