VIA VESTINA, MONTESILVANO DA LUNEDI’ PARTONO I LAVORI

CRONACA. MONTESILVANO. Da lunedì 14 novembre in città verrà avviato un altro cantiere per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. Si tratta della sistemazione del manto stradale dell’intera via Vestina. I lavori interesseranno tutto il tracciato a partire dal confine con Cappelle sul Tavo, zona Terra Rossa, fino alla rotatoria di via Cavallotti. Via Vestina è considerata una delle principali arterie di collegamento della città con il territorio più interno della provincia di Pescara. L’intervento costerà all’amministrazione comunale circa 900 mila euro, ed è stato affidato alla ditta Cogi S.r.l di Castilenti (Te), che dovrà ultimarlo in 60 giorni. Il rup dei lavori è il geometra comunale Oriano Candeloro. I lavori verranno eseguiti per singoli tratti, così come programmati dalla ditta, al fine di consentire comunque il transito limitato nei tracciati non interessati ancora dal cantiere. Durante la riqualificazione la viabilità quindi sarà resa a senso unico alternato e con divieto di sosta nel tratto antistante il cantiere stesso. Il sindaco Pasquale Cordoma raccomanda quindi ai cittadini di avere pazienza per qualche giorno. 10/11/2011 17.06