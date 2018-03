VERTENZA GTM, RAGGIUNTO L’ACCORDO CON L’AZIENDA

CRONACA. PESCARA. Dopo una lunga trattativa durata per l’intera giornata di ieri negli uffici della Gtm di Pescara, le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti, accogliendo l’esplicito invito rivolto dall’assessore Regionale Giandonato Morra alfine di trovare tutte le possibili soluzioni per scongiurare l’ennesimo stop dei servizi, hanno trovato un’intesa con la Gtm che ha consentito di revocare lo sciopero di 24 ore inizialmente programmato per il prossimo 17 novembre 2011. 10/11/2011 17.03