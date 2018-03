PUBBLICATO BANDO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERPORTO DI MANOPPELLO.

CRONACA. PESCARA. L’amministrazione provinciale di Pescara ha pubblicato il bando di gara relativo ai lavori di urbanizzazione previsti all’interno dell’interporto di Manoppello. Grazie al finanziamento Docup, del consorzio Asi-Val Pescara, con la partecipazione dei Comuni di Manoppello e Alanno, la Provincia porta a compimento un intervento fondamentale per il rilancio di un’infrastruttura come l’interporto, tra le più importanti del territorio pescarese. L’intervento prevede opere di urbanizzazione quali: strade, sottoservizi, fogne, pubblica illuminazione.La scadenza del bando è prevista per il 13 dicembre. I lavori, che ammontano a circa 1 milione e 300mila euro, cominceranno a primavera. 10/11/2011 10.04