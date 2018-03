TERAMO, PARTITI I LAVORI SULLA PROVINCIALE 19

CRONACA. TERAMO. Sono partiti in questi giorni i lavori sulla SP19 nel tratto Poggio Cono-Poggio San Vittorino, che prevedono la sagomatura e il rifacimento del manto stradale, per un importo complessivo di 50mila euro. Sono iniziati ieri, inoltre, i lavori sulla strada provinciale 19/A Miano, con il rifacimento delle barriere stradali, della pavimentazione e dei canali di confluimento delle acque piovane, anche questo un progetto finanziato per un importo pari a 50mila euro. Entrambi gli interventi rientrano nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato dall’Amministrazione provinciale con un notevole impegno economico per l’Ente, che ha comportato l’accensione di un mutuo di oltre tre milioni di euro presso la Cassa depositi e prestiti per finanziare un pacchetto complessivo di 30 interventi di manutenzione straordinaria sull’intero territorio provinciale.10/11/2011 8.50