Ficarra e Picone all’università D’Annunzio di Chieti. A scuola di risate

CHIETI. Sarà una lezione indimenticabile quella di venerdì 11 novembre all’università D’Annunzio di Chieti e di certo non ci si annoierà. Perché dietro la cattedra ci saranno professori d’eccezione: i comici Salvatore Ficarra e Valentino Picone, approdati direttamente all’ateneo abruzzese per “insegnare”. La lezione pedagogica dal titolo “Homo ridens, homo sapiens” che si terrà presso l’Auditorium del Rettorato Campus universitario di Chieti dalle 11.30 alle 13.30, è organizzata dalla facoltà di Scienze della formazione sostenuta dal dipartimento di Filosofia e Scienze Umane e dell’Educazione dell’università e dal 21° scrittura e immagine film festival per gli studenti di Pedagogia generale e Sociologia dell’educazione. Presenti al seminario, il preside della facoltà di scienze della formazione Gaetano Bonetta ed i professori Elsa Bruni e Gianpiero Consoli. Durante l’incontro si parlerà della differenza tra comicità, umorismo, parodia e gag e dell’importanza della risata come segno di diversità in una società conformista ed omologante. Ridere smaschera il conformismo, rivela la consapevolezza di sé e delle proprie capacità intellettuali. 09/11/2011 11.19