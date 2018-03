INTERNAZIONALIZZAZIONE: CASTIGLIONE IN MISSIONE IN MOLDOVA

ECONOMIA. PESCARA. E' partita, questa mattina, la missione economico-istituzionale della Regione Abruzzo nella Repubblica di Moldova. A guidare la delegazione abruzzese, composta anche da circa una quindicina di imprenditori, il vice presidente ed assessore allo Sviluppo Economico, Alfredo Castiglione. Nutrita sia l'agenda degli incontri con enti econimici moldavi sia quella delle visite ad aziende locali. Il vice presidente Castiglione, su delega del presidente Chiodi, proprio in mattinata, ha firmato presso il Palazzo del Governo, alla presenza dell'Ambasciatore italiano De Leo, una dichiarazione d'intenti con il vice ministro moldavo all'Economia, Sergiu Ciobanu. «Un documento estrmamente importante - ha dichiarato Castiglione - soprattutto nell'ottica dell'evoluzione dei rapporti economici della nostra regione con questa giovane Nazione che guarda con ambizione ad un futuro in Europa». L'ambasciatore De Leo, anche nel pomeriggio, affiancherà la delegazione abruzzese negli incontri programmati presso alcuni ministeri e in diverse municipalita'. Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la firma del documento, Castiglione ha dichiarato che «la nostra Regione è la prima a firmare un'intesa con la Moldova. Un evento importante anche per il futuro economico di qusto Stato che è in cerca di partner affidabili per crescere e per svilupparsi ulteriormente». 08/11/2011 16.53