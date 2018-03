PRIMARIE ORTONA, ULTIMI INCONTRI PUBBLICI PRIMA DEL VOTO

CRONACA. PESCARA. Settimana finale della campagna delle primarie che si concluderà con il voto dei cittadini ortonesi domenica 13 novembre. Per tutta la giornata i cittadini potranno indicare la propria preferenza rispetto ad uno dei quattro candidati: Patrizio Marino, Enzo Tucci, Vincenzo D’Ottavio e Giannicola Di Carlo votando in uno dei 9 seggi che saranno aperti (dalle ore 8.00 alle 22,00) nel territorio. Con questa consultazione, la coalizione del centrosinistra di Ortona sceglierà in modo partecipato e de-mocratico il candidato Sindaco per le amministrative della primavera 2012.Gli incontri pubblici di questa settimana, programmati dal comitato per le Primarie, sono i seguenti: giovedi 10 novembre, alle ore 17,30 nella Sala di Musica di Palazzo Corvo in corso Matte-otti, “La città bella e accogliente. Cultura, sport e turismo”. Argomenti dell’incontro sa-ranno: il patrimonio dei beni culturali ortonesi, le strutture sportive e il loro utilizzo, la vo-cazione turistica del nostro territorio. Coordinatrice sarà la giornalista Barbara Verì; venerdì 11 novembre, alle ore 20,30 nella sede del circolo comunale di Ripari-Bardella, in-contro con gli abitanti della zona sud-est del territorio ortonese. L’ultimo appuntamento pubblico sarà con un comizio in programma per sabato 12 novembre in piazza della Repubblica, con inizio alle 18,30. 08/11/2011 13.58