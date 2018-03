PROVINCIA DI TERAMO, 1 MILIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI DI GIULIANOVA

SCUOLA. GIULIANOVA. La Provincia di Teramo ha approvato importanti progetti per le scuole superiori di Giulianova. Nell’ambito degli impianti fotovoltaici i due progetti esecutivi, già appaltati, prevedono interventi per il Liceo Scientifico "Curie" con una spesa di € 250.000 e per l'Istituto Professionale "Crocetti" con una spesa di € 322.000. Altre somme importanti riguardano iniziative finalizzate all'efficientamento energetico, per il quale sono stati appaltati lavori di € 102.894 per il Liceo Scientifico e di € 307.997 per l'ex Istituto Tecnico Industriale. Altri interventi economici più modesti riguarderanno l'aula informatica del Liceo Scientifico da utilizzare per il nuovo corso di scienze applicate, la sistemazione dell'ingresso dell'ex I.T.I e di alcuni locali dell'ex I.P.I.A.S.. Nel totale più di un milione di euro di lavori fondamentali per le strutture scolastiche giuliesi, somma che si aggiunge ai 350.000 euro gia' spesi dalla Provincia per le palestre di Liceo ed ex I.T.I., per il parcheggio dell'Istituto Crocetti e per l'aula informatica dell'ex I.P.I.A.S..08/11/2011 13.57