TENTA DI SCASSINARE LA PORTA DI UNA VILLETTA, SORPRESO DAI CARABINIERI E ARRESTATO

CRONACA.VASTO. I carabinieri della Stazione di Vasto, ieri sera, hanno arrestato Yuri Marianacci, 30enne, di Vasto.Marianacci, già noto ai militari perché altre volte arrestato e denunciato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato sorpreso mentre tentava di aprire il portone d’ingresso dell’abitazione. I carabinieri impegnati nel servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa del 112, sono arrivati in via Santa Lucia nei pressi di una villetta circondata da un muretto di recinzione. All’interno del cortile, vicino all’ingresso, è stato notato un individuo. Coadiuvati dai colleghi del radiomobile, i militari hanno circondato e fermato l'uomo che, con le mani protette da guanti in lattice e un grosso cacciavite, stava tentando di forzare la porta d’ingresso. Oltre al cacciavite i carabinieri hanno recuperato altro materiale solitamente utilizzato per lo scasso (un piede di porco, una mazza in ferro e altri utensili vari). Marianacci, subito riconosciuto dai militari, è stato accompagnato in caserma. Nel frattempo sono stati avvisati anche i proprietari della villa che in quel momento si trovavano fuori città. Completate le attività burocratiche, l'uomo è stato dichiarato in arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e, quindi, associato presso il carcere di Torre Sinello. Il materiale recuperato, invece, è stato sottoposto a sequestro. 04/11/2011 10.05