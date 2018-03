ROSETO : SI FA ARRESTARE DUE VOLTE NEL GIRO DI 8 ORE

CRONACA. ROSETO. Matteo Tastini era stato tratto in arresto alle ore 12 di ieri mentre passeggiava barcollante sulla SS16 all’altezza di cologna spiaggia, quando alcuni automobilisti e passanti lo avevano segnalato perché metteva in serio pericolo la propria ed altrui incolumità. Tastini era ristretto agli arresti domiciliari e non avrebbe dovuto essere lì; arrestato e portato a Teramo per l’udienza di convalida, il giudice disponeva la convalida dell’arresto e la nuova sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, ordine ottemperato dai carabinieri nel pomeriggio stesso di ieri. Alle 20 circa iniziano le segnalazioni alla centrale operativa sia di passanti, automobilisti che esercenti pubblici di un soggetto che barcollando passeggiava ed entrava in alcuni negozi lungo la SS16 all’altezza di Cologna spiaggia. I carabinieri intuiscono e vanno a casa dell’uomo e lo trovano proprio mentre fa rientro a casa tranquillo e ancora barcollante. Ancora unb arresto per evasione. Giunto in caserma il giovane, sorpreso dichiarava «di aver avuto voglia di fare due passi e prendere un campari al bar», «che male c’è ?». Questa volta la sua passeggiata è finita in carcere. 04/11/2011 9.06