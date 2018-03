GIULIANOVA : INCENDIO DI UNA ALFA 156 NEL CENTRO DELLA CITTÀ

CRONACA. GIULIANOVA. Alle ore 03,30 di questa notte la centrale operativa dei carabinieri, su segnalazione di un cittadino, inviava in via Bolzano una squadra dei Vigili del Fuoco di Roseto per intervenire su un incendio su autovettura. Giunti sul posto gli equipaggi si trovavano di fronte un’Alfa Romeo 156 avvolta dalle fiamme, già molto alte, che lambivano sia le auto vicine che la facciata esterna delle abitazioni. Immediata ed efficace l’opera di spegnimento dei vigili del fuoco che evitava ulteriori e ben più gravi conseguenze, solo la 156 andava distrutta e parte delle pareti annerite dal fumo sprigionatosi. L’auto incendiata è di proprietà di un giovane cittadino rumeno che lavora, regolarmente assunto, in un’azienda del posto e non ha mai, asseritamente, avuto problemi o screzi da quando vive e lavora a Giulianova. L’incendio potrebbe essere di natura dolosa, si scava nella vita del proprietario non trascurando nessuna pista investigativa. 03/11/2011 16.26