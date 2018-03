SI LANCIA DAL QUINTO PIANO DELL’OSPEDALE DI GIULIANOVA

CRONACA. GIULIANOVA. Un uomo non ancora identificato, dall'apparente eta' di 70-75 anni, si e' tolto la vita nella tarda mattinata di oggi lanciandosi presumibilmente dal quinto piano dell'ospedale di Giulianova. I traumi multipli letali riportati dall'anziano sono compatibili con l'altezza da cui si e' lasciato cadere. L'uomo ha raggiunto la scala esterna antincendio nel padiglione ovest dell'ospedale giuliese per poi gettarsi nel vuoto. I carabinieri della compagnia giuliese coordinati dal capitano Luigi Dellegrazie, giunti sul posto non hanno trovato indosso all'anziano alcun documento. Dai controlli effettuati nei vari reparti non risulta che il suicida fosse un paziente ricoverato. Certamente l'uomo aveva problemi di salute e forse per questo motivo ha deciso di farla finita scegliendo l'ospedale quale luogo in cui morire. 02/11/2011 16.48