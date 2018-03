IL PROFESSOR LUONGO NUOVO PRORETTORE DELL’UNIVERSITÀ DE L'AQUILA

UNIVERSITA'. L'AQUILA. Nel darne notizia, il rettore Ferdinando di Orio ha ringraziato Roberto Volpe «per i tanti anni dedicati con passione e dedizione al servizio dell’Ateneo aquilano nell’attività didattica di ricerca e nei ruoli di responsabilità istituzionale sempre svolti con efficacia, lealtà e correttezza». Volpe è uscito di scena l’1 novembre per raggiunti limiti di età. «Voglio in particolare ricordare – ha sottolineato il rettore di Orio – l’impegno da lui prodigato sin dal giorno successivo al sisma del 6 aprile 2009, nel reperimento delle strutture per poter continuare il normale svolgimento dell’attività didattica». Luongo, è ordinario di Scienza delle costruzioni, ricercatore di livello internazionale, già direttore di Dipartimento e prorettore per i rapporti con le industrie. «Con il nuovo prorettore il nostro Ateneo, ormai tornato ad una normale funzionalità accademica, potrà continuare nella strada di un sempre maggiore sviluppo al servizio della ricerca, degli studenti e della città dell’Aquila», ha concludo Di Orio. 02/11/2011 16.12