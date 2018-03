CONVEGNO SANGRITANA, STRATEGIE E NUOVE OPPORTUNITA'

TRASPORTO. LANCIANO. Il 3 e 4 novembre prossimi, si terrà a Lanciano, presso il Palazzo degli Studi, il Convegno Nazionale dal titolo “Il trasporto ferroviario: strategie e nuove opportunità”, organizzato dalla Ferrovia Adriatico Sangritana in collaborazione con l’Asstra, l’associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia. Il Convegno ospiterà autorevoli rappresentanti del mondo ferroviario che, oltre a fotografare la situazione attuale, presenteranno nuove strategie, avanzeranno proposte caratterizzate dalla concretezza di chi opera da sempre nel settore. Giovedì 3 novembre: l’attenzione è rivolta alle ferrovie turistiche, analizzando la situazione italiana, dove anche Sangritana ha offerto il proprio fattivo e riuscito contributo grazie all’iniziativa de “Il Treno della Valle”. Segue il confronto con altre realtà turistiche ferroviarie, come ad esempio quelle austriache, per arrivare a creare nuove sinergie per promuovere un turismo sostenibile ed ecocompatibile. Venerdì 4 novembre: strategie per il trasporto ferroviario. La parola passa agli operatori del settore per poi dare ascolto alla politica, impegnata a garantire servizi nonostante i forti tagli imposti dal Governo centrale. La cooperazione risulta determinante ed in quest’ottica Sangritana presenta il progetto creato in tandem con la Ferrotramviaria di Bari per garantire in un immediato futuro il collegamento da e per la Puglia. L’ultimo appuntamento del Convegno riguarda il settore Cargo Ferroviario e la Logistica. 02/11/2011 8.52