PESCARA. IN VIA DELLA TORRETTA L’AREA DI STOCCAGGIO PER I RIFITUI INGOMBRANTI

CRONACA. PESCARA. Pescara ha una nuova Ricicleria dove i cittadini possono conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti. Ha aperto infatti i battenti questa mattina, alla presenza delle autorità cittadine, una piattaforma di circa 1.200 mq situata in via della Torretta (zona cementificio). Nella struttura, accessibile durante tutti i giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 15 alle ore 19.00, possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti urbani o materiali destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato: materassi, reti da letto; RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici come frigoriferi, congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici etc); materiale legnoso (legname, mobilio etc.); residui di sfalci erba, potature e fogllame; pneumatici e olio minerale esausto del motore; batterie esauste, lastre di vetro; olio di frittura, etc. Il funzionamento è semplice: ci si reca all’area attrezzata, presentandosi con un documento d’identificazione e con la copia dell’ultima bolletta Tarsu pagata, e si consegnano i rifiuti già separati per tipologia, dopodiché l’operatore incaricato ritira il materiale e una pesa informatizzata registra i quantitativi. 28/10/2011 14.44