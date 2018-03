PROVINCIA PESCARA, ARRIVANO 32MILA EURO PER LE RISERVE DI POPOLI E PENNE

AMBIENTE. PESCARA. La giunta provinciale di Pescara ha dato il via libera allo stanziamento di due contributi da 16mila euro ognuno, a favore della riserva naturale Sorgenti del Pescara a Popoli e della riserva naturale di Penne. Ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente, Mario Lattanzio. Con questi fondi la Provincia consentirà alle riserve di acquistare sistemi di illuminazione alimentati da pannelli fotovoltaici e sistemi di video sorveglianza da installare nelle zone all’interno della riserva e in alcune aree dove spesso, “in maniera incivile, vengono scaricati i rifiuti”, dice l’assessore. Attraverso l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei punti più critici di queste aree ad alta affluenza turistica, si potrà individuare chi ha la pessima abitudine di gettare i rifiuti in zone dove non è consentito.27/10/2011 16.05