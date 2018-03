PARCO GRAN SASSO LAGA: RINNOVATI I VERTICI

ENTI. ASSERGI. Nel corso dell’assemblea plenaria la Comunità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha rinnovato per votazione il proprio Presidente e Vice Presidente rispettivamente nelle persone di Antonio D’Aloisio, Sindaco di Santo Stefano di Sessanio (AQ) e Enzo De Rosa, Sindaco di Castelli (TE). Sono stati altresì designati i rappresentanti al Consiglio Direttivo dell’Ente. Si tratta di: Maurizio Pelosi, Sindaco di Capitignano (AQ), Stefania Guerrieri, Sindaco di Rocca S. Maria (TE), Stefano Petrucci, Sindaco di Accumoli (RI), Francesco Chiavaroli, Sindaco di Villa Celiera (PE), Adolfo Moriconi, Sindaco di Fano Adriano (TE). Il Comune dell’Aquila parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di invitato permanente. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Parco, Arturo Diaconale. «Finalmente – ha dichiarato – dopo, ben quattro anni di vacanza, è stato riavviato il processo di ricostituzione degli Organi statutari dell’Ente. Ciò consentirà di ripartire potendo contare sugli strumenti necessari e più idonei per rilanciare l’azione del Parco sul territorio». 26/10/2011 9.42