LAVORI PONTE VEZZOLA: MODIFICHE AI PERCORSI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO

CRONACA. TERAMO. I lavori per l’allargamento di Ponte Vezzola e la contestuale realizzazione della rotonda al bivio di Scapriano, impongono l’istituzione del senso di marcia unico alternato per i veicoli fino a 3,5 quintali di carico. Gli altri mezzi, debbono percorrere il tragitto alternativo che passa lungo la cosiddetta Strada dell’Università. In questo caso, rientrano anche i bus del percorso urbano della linea 3, che collega la cinta urbana di Teramo con Piano della Lenta/Putignano. Lo stato delle cose determina ripercussioni anche sugli utenti interessati al transito su Viale Bovio. Per ovviare al disagio, l’assessore al Traffico, Giorgio di Giovangiacomo, di intesa con la Staur, ha apportato una temporanea modifica al tragitto della linea 5 – che interessa la zona del Castello – disponendo il transito di tali corse, una volta l’ora, lungo viale Bovio. Ovviamente, al termine dei lavori, la situazione ritornerà alla normalità.25/10/2011 16.26