Stalkin: arrestato romeno ad Avezzano

CRONACA. AVEZZANO. Un romeno di 33 anni, T.P., e' stato arrestato dalla polizia di Avezzano con l'accusa di stalkin nei confronti della ex fidanzata e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo aveva cominciato a perseguitare la donna con la quale aveva avuto una relazione che si era conclusa un mese fa. Prima ha cominciato a bombardarla di telefonate ed sms, poi venerdi' scorso, l'ha attesa, a bordo di un'auto, all'esterno di un bar dove la donna lavora. Quindi l'ha inseguita ed ha speronato l'auto della donna per costringerla a fermarsi. La giovane e' arrivata a casa ed ha chiamato gli agenti del commissariato che poco dopo hanno sorpreso il romeno in agguato fuori l'abitazione dell'ex fidanzata. Aveva addosso una pistola calibro 8 caricata con cartucce a salve. E' stato condotto nel carcare dell'Aquila. 04/10/2010 16.48