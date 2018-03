150 ANNI DI STORIA ITALIANA IN SATIRA

CULTURA. TERAMO. Sarà inaugurata sabato 29 ottobre (ore 18.00) alla Banca di Teramo di Credito Cooperativo, in viale Crucioli, a Teramo, la mostra di disegni umoristici "Matite tricolori. Satira per 150 di storia italiana", curata da Enrico Di Carlo per conto della Pro Loco di Garrufo di S. Omero (Te). Dieci sono gli artisti presenti: Giovanni Beduschi, Nino Di Fazio, Tommaso Di Francescantonio, Marco Martellini, Enzo Martocchia, Franco Pasqualone, Nando Perilli, Carlo Sterpone, Lucio Trojano e Walter Zarroli. Gli oltre cento disegni esposti raccontano l'ultimo secolo e mezzo di storia italiana. La mostra, patrocinata dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria e dalla Soprintendenza ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo, rimarrà aperta fino al 10 novembre, con il seguente orario: da martedì a sabato: ore 10.00-13.00 / 16.00-19.00. Dopo Teramo, i disegni saranno esposti a Philadelphia (U.S.A.), dal 30 novembre al 10 dicembre. 25/10/2011 11.26