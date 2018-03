NOVECENTO EUROPEO AL MUSEO VITTORIA COLONNA

CULTURA. PESCARA. Il Museo Vittoria Colonna di Pescara, in occasione della mostra attualmente in corso “Il tempo di Modigliani”, organizza un ciclo di conferenze con videoproiezioni sui temi dei più importanti movimenti artistici che hanno caratterizzato il Novecento europeo. Sarà possibile partecipare gratuitamente agli incontri, mirati all'approfondimento e all'interpretazione degli artisti presenti nel percorso espositivo. Le conferenze si svolgeranno nella Sala convegni del Museo Vittoria Colonna e saranno tenute dalla storica dell'arte Raffaella Cordisco, specializzata presso l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) dell'Università degli Studi Panthéon-Sorbonne di Parigi. Domenica 06 novembre, ore 17.00-18.00: “Ritratto della Belle Époque: 1894-1914”. Domenica 13 novembre, ore 17.00-18.00: “Avanguardie artistiche in Europa: Picasso, Soutine, Utrillo, Valtat, Picabia, Vlaminick”. 25/10/2011 11.16