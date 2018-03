Apre nel Teramano primo outlet di arredamento italiano

ECONOMIA. TERAMO. Il 15 dicembre 2010: e' la data stabilita per l'apertura al pubblico del primo outlet italiano dell'arredamento, complementi per la casa e simili. Tutto sara' "made in Italy" alla Do.it (Design outlet italiano) dell'imprenditore romano di origine campana, Mario Esposito, che nascera' a Colonnella. I lavori di costruzione del complesso commerciale si avviano a conclusione. Quello di Colonnella (17mila metri quadrati e circa 400 posti di lavoro a pieno regime) e' il primo di otto outlet che sorgeranno lungo lo Stivale: da qui al 2013 sono previste aperture a Torino, Vercelli, Roma, Firenze e nel Nord Est. 04/10/2010 16.46