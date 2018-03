LANCIANOFIERA, FRANCO FERRANTE (PD) ELETTO PRESIDENTE

ENTI. LANCIANO. Franco Ferrante, avvocato, è il nuovo presidente di Lancianofiera, polo fieristico regionale. E' stato eletto dal Cda con 10 voti a favore e una scheda bianca. E' il primo presidente del centrosinistra a guidare l'ente fieristico, in sostituzione di Domenico Cirulli, del Pdl, nominato dalla ex giunta comunale di centrodestra. Secondo lo statuto il presidente dell'ente fiera deve essere scelto tra i tre componenti nominati dal comune di Lanciano. Ferrante ha indetto per domani un incontro con i giornalisti per illustrare le sue linee programmatiche. 25/10/2011 10.43