SORPRESI MENTRE RUBAVANO RAME: ARRESTATI DUE PREGIUDICATI

CRONACA. PESCARA. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto Rocco Di Bartolomeo, 48 anni di Pescara e Sergio Marautti di Penne, di 37 anni, entrambi pluripregiudicati, accusati di avere rubato 7 rotoli di rame con guaina, dall’interno degli edifici della ex sede Telecom di via Caravaggio 44. Gli agenti della Volante sono intervenuti, verso le ore 13,15 odierne, negli edifici della ex sede Telecom (struttura disabitata) 25/10/2011 9.00