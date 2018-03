LAVORO: CASSA INTEGRAZIONE 9 SETTIMANE ALLA PILKINGTON SAN SALVO

LAVORO. SAN SALVO. Nove settimane di cassa integrazione, a partire dalla seconda settimana di novembre, alla Pilkington di San Salvo. Il provvedimento è stato annunciato oggi nel corso di un incontro tra l'azienda e le sigle sindacali di categoria. Cassa integrazione che riguarderà a rotazione tutti i 1.800 dipendenti del gruppo vetrario che opera a San Salvo nella Piana Sant'Angelo. Per le rappresentanze sindacali la Pilkington ha motivato il ricorso alla cassa integrazione con la volontà di salvare il posto di lavoro agli 80 operai interinali altrimenti destinati a restare a casa. Le assemblee in fabbrica sono previste il 2 e il 3 novembre prossimi per illustrare il dettaglio della proposta ai lavoratori. 25/10/2011 8.49