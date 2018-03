SITO COMUNE DI TERAMO OFF LINE PER 36 ORE

CRONACA. TERAMO. Da oggi pomeriggio e per almeno 36 ore, il sito internet del Comune di Teramo non sarà online. E’ in corso, infatti, un aggiornamento degli indirizzi IP da parte della Telecom ed è pertanto necessario attendere la propagazione del nuovo indirizzo numerico del Comune sull’intera rete internet. «Così», fanno sapere dal Comune, «al fine di evitare l’insorgere di problemi tecnici connessi all’operazione, si rende inevitabile la temporanea sospensione. Il tutto in un’ottica di miglioramento e potenziamento del servizio». 24/10/2011 18.07