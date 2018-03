TRE ROMENI ARRESTATI PER RISSA A SAN SALVO

CRONACA. VASTO. Con l'accusa di rissa i carabinieri di San Salvo (Chieti), hanno arrestato tre operai romeni residenti a San Salvo. Si tratta di Catalin Mesesan, 28 anni, Ion Mesevan e Andrei Baciu, 20 anni. Verso l'una di notte di domenica scorsa, a San Salvo, all'esterno di un locale pubblico, in pieno centro cittadino, i tre romeni, dopo essersele date di santa ragione, venivano fermati dalla pattuglia dei carabinieri allertata dalla centrale operativa di Vasto, informata da un cittadino che aveva assistito alla scazzottata. Accompagnati prima al Pronto Soccorso di Vasto per le medicazioni del caso, ed in caserma poi, i tre operai, due dei quali con precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio, venivano arrestati ed associati presso il Carcere di Torre Sinello in attesa dell'udienza di convalida. Dai sanitari del Pronto Soccorso i tre arrestati venivano giudicati guaribili rispettivamente in 20, 10 e 7 giorni, per ferite lacero contuse ed escoriazioni. 24/10/2011 9.56