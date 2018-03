PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE, A TERAMO IL CONVEGNO

SOCIALE. ABRUZZO. Sabato 29 ottobre alle ore 15,30 si terrà a Teramo alla presenza dei sindaci della provincia un importante incontro finalizzato alla conoscenza del progetto Vita Indipendente in Abruzzo e alla esposizione dei progetti sperimentali in corso. L’incontro, Patrocinato dal Comune di Teramo con la collaborazione del Centro Servizi per il volontariato di Teramo è organizzato dall’Associazione A Ruota Libera la cui presidente è Cristina Pallesca. Interverranno Nicolino DI DOMENICA Responsabile del Movimento Vita Indipendente Abruzzo e Vice Presidente AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sede di Lanciano onlus, Rosella TRAVAGLINI Responsabile Ufficio di Piano EAS Aventino n°20, Camillo GELSUMINI Presidente UILDM Pescara-Chieti, resp. Sportello Disabilità e Accessibilità, Provincia di Pescara, Disability Manager 24/10/2011 8.37