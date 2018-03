PROVE PRESELETTIVE PER CONCORSO ISTRUTTORE CONTABILE

CRONACA. PESCARA. La ‘carica’ dei 486: tanti sono i candidati che oggi, sabato 22 ottobre, si ritroveranno in via Tirino, presso la sede della Facoltà di Scienze Manageriali, per sostenere le prove pre-selettive per il Concorso per 3 posti a tempo indeterminato come Istruttore Contabile presso il Comune di Pescara. Le porte si apriranno alle 8.30 per espletare le procedure di rito, ossia l’identificazione dei presenti e l’appello: la prova preliminare, che servirà a selezionare i 50 candidati che sosterranno gli esami successivi, consisterà in test multipli sull’ordinamento degli Enti locai e test logico-attitudinali che dovranno essere sostenuti entro 45 minuti. Gli esami avverranno in tre turni per non creare caos e con la pubblicazione in mattinata dei risultati. Parte dunque l’ondata dei primi concorsi con i quali l’amministrazione comunale intende ricostituire il corpo del personale del Comune, oggi ridotto al minimo, «dando stabilità ai propri dipendenti anziché ricorrere a forme alternative di impiego precario».22/10/2011 9.59