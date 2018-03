CARABINIERI: DA L’AQUILA ARRIVA A PESCARA DI NISIO

CARABINIERI. PESCARA. Il tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Di Niso dopo sei anni, lascia il comando del Reparto operativo provinciale dei carabinieri dell'Aquila, per assumere lo stesso incarico a Pescara. L'ufficiale ha diretto operazioni antidroga, contro lo sfruttamento della prostituzione e contro i tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata, soprattutto nella Marsica e risolto casi di omicidi. Di Niso si e' fatto stimare nell'ambiente investigativo e giudiziario per i risultati raggiunti (insieme agli altri Corpi di polizia) nelle fasi dell'emergenza terremoto del 6 aprile del 2009, nell'organizzazione del G8, nelle inchieste riguardanti i crolli degli edifici pubblici e privati e per i risultati conseguiti nei controlli all'interno dei cantieri della lunga e difficile ricostruzione post-sisma, avviati dalla Prefettura dell'Aquila e dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) del capoluogo abruzzese, con lo scopo di stroncare sul nascere (grazie anche all'emanazione di ordinanze ad hoc) i tentativi da parte della criminalita' organizzata di mettere le mani sugli appalti. 21/10/2011 16.47