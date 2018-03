ACQUA: SI ROMPE CONDOTTA, A RISCHIO EROGAZIONE NEL TERAMANO

CRONACA. TERAMO. A causa di una improvvisa rottura di una delle condotte principali sulla linea che collega il Gran Sasso alla costa teramana e alla Val Vibrata, l'erogazione dell'acqua potrebbe subire una interruzione in gran parte della provincia. L'incidente si e' verificato nella tarda mattinata di oggi a Villa Vomano. I tecnici della Ruzzo Reti S.p.A. sono al lavoro per abbassare la portata dell'acqua ed effettuare i necessari lavori per la riparazione della rottura e la reimmissione del flusso nella condotta. Scusandosi in anticipo per i disagi che l'incidente sulla rete provochera' all'utenza, la Ruzzo Reti S.p.A. rassicura che si adoperera' per ridurre al minimo i tempi del possibile disservizio.21/10/2011 14.48