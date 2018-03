A SILVI TORNA LA MESSA IN LATINO

RELIGIONE. SILVI. La tradizione cattolica discussa secondo gli insegnamenti dell’antica liturgia e la vita cristiana rinnovata grazie ai principi del cattolicesimo di rito antico. Saranno questi i temi centrali dell’incontro che si terrà a Silvi, sabato 22 e domenica 23 ottobre, organizzato dall’Associazione tradizionalista Ordo Christianus Miles. Due giorni dedicati al tradizionalismo cattolico che si concluderanno nella Parrocchia SS. Salvatore (XII sec.) di Silvi Paese con il Solenne Pontificale al Trono in Rito Romano Antico. Sarà riproposta la santa messa in latino secondo il rito pre-conciliare officiata dal Sig. Cardinale Dario Castrillon Hoyos, Prefetto Emerito della Congregazione per il Clero e Presidente Emerito della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, ospite eccezionale dell’evento religioso. La prima messa in latino officiata in Abruzzo officiata dal cardinale Hoyos.21/10/2011 13.52