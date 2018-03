CRONACA. PESCARA. L'automobile di Nello Raspa, presidente dell'associazione Insieme per Fontanelle, è stata distrutta da incendio la notte scorsa, verso le 4, in via Caduti per Servizio, a Pescara. Non è ancora chiaro al momento se si sia trattato di un incendio doloso ma non sarebbero state trovate tracce che possano far pensare a un rogo appiccato appositamente. Sul fatto indaga la squadra mobile. 21/10/2011 13.48