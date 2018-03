DIZIONARIO DEL RISORGIMENTO, LA PRESENTAZIONE A PIANELLA

CRONACA. PIANELLA. Sabato 22 ottobre alle ore 17.00 presso la sala consiliare Donato Cavallone del Comune di Pianella lo storico Costantino Di Sante presenterà il Dizionario del Risorgimento, per i tipi di Textus Edizioni. Un nuovo strumento che propone una lettura del Risorgimento italiano organizzata in modo innovativo e particolarmente adatto per un uso didattico. L’opera si compone di una cronologia sistematica che, a partire dal contesto europeo della seconda metà del Settecento, mette a fuoco la situazione degli Stati italiani preunitari e chiarisce le premesse politiche e teoriche dei movimenti, delle insurrezioni e dei moti che condussero all’Unità nazionale. Introdotti dal Dott. Roberto Sergiacomo, presidente della Pro Loco di Pianella, associazione promotrice dell’evento, si succederanno i saluti dell’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco, Giorgio D’Ambrosio e dall’assessore alla cultura, Vincenzo Pace. Modera e coordina l’avvocato Loris Di Giovanni, presidente dell’associazione per l’Archivio di Stato.20/10/2011 17.08