SULMONA. GAS AL LICEO SCIENTIFICO: SGOMBERATI 700 STUDENTI. DOMANI SCUOLA CHIUSA

CRONACA. SULMONA. Sono stati evacuati questa mattina per delle strane esalazioni 700 studenti del liceo scientifico "E. Fermi" a Sulmona. Erano le 10 circa quando si e' sprigionato un fumo acre che ha interessato il primo piano. Sul posto Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spostare gli alunni nel vicino palazzetto dello sport. Due persone, non e' chiaro se due studenti o due insegnanti, hanno fatto ricorso alle cure mediche del 118 denunciando difficolta' respiratorie, ma fortunatamente dopo i primi accertamenti si e' appurato che non avevano nulla di grave. Dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e' partito un nucleo di specialisti per le rilevazioni nucleare, batteriologica e chimica, personale che dovra' accertare la natura delle esalazioni. Non e' escluso che possa essersi trattato di un principio di corto circuito che avrebbe surriscaldato le guaine a protezione dei conduttori elettrici. Il sindaco per precauzione ha disposto la chiusura dell’istituto per la giornata di domani 21 ottobre. 20/10/2011 17.04