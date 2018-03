LA MICRON DI AVEZZANO RICHIEDE PROCEDURA CASSA INTEGRAZIONE

LAVORO. AVEZZANO. La Micron Technology ha annunciato di aver inoltrato formalmente alla Confindustria della provincia dell'Aquila la richiesta di aprire la procedura di Cassa Integrazione Ordinaria per i dipendenti del sito di Avezzano, per la durata di 13 settimane a partire dal 14 novembre prossimo. Il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria - spiega la multinazionale - si rende necessario per far fronte ad una situazione di scarico produttivo legata alle dinamiche del mercato dei semiconduttori e dei sensori CMOS. Le modalita' saranno oggetto di confronto con i sindacati nell'incontro previsto probabilmente nei primi giorni della prossima settimana. 20/10/2011 10.40