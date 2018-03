MIGLIANICO PARTE PROGETTO PER ASSISTENZA FAMILIARE AD ANZIANI E DISABILI

SOCIALE. MIGLIANICO. Qualificare il lavoro delle assistenti familiari, creare un Registro territoriale delle badanti e contribuire al sostegno economico delle famiglie con anziani che hanno una badante regolarizzata: sono questi gli obiettivi del progetto che l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Miglianico ha avviato. Il progetto, che rientra nel Programma Fondo Famiglia attivato presso il Sottosegretariato alle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sperimenterà servizi e interventi innovativi che produrranno risultati positivi sia per i lavoratori del settore – per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione della loro professionalità - sia per le famiglie che a questi fanno ricorso, offrendo maggiore garanzia di qualità delle prestazioni ricevute. 19/10/2011 15.28