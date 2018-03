Area marina protetta Torre del Cerrano sito di interesse comunitario

AMBIENTE. TERAMO. Il parco del Cerrano sito Sic, un importante traguardo raggiunto in pochi mesi dall’istituzione dell’Area marina protetta. La scorsa settimana, infatti, la Regione Abruzzo ha chiuso, con approvazione di giunta, il percorso di predisposizione per il riconoscimento, da parte della Comunità Europea, dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano come Sito di Interesse Comunitario (Sic). Il riconoscimento costituisce un volano per accedere a Reti Natura 2000, un prezioso sistema di tutela del patrimonio naturale locale e rappresenta un importante traguardo per usufruire di ulteriori finanziamenti europei per l’ambiente come i programmi di finanziamento europeo Life Natura. 04/10/2010 9.33