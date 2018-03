IL COMUNE DI CUPELLO CHIEDE LO STATO DI CALAMITA’

CRONACA. CUPELLO. Le forti piogge della notte tra il 14 e il 15 ottobre scorso, hanno creato numerosi danni al territorio comunale. Decine di chilometri di strade rurali sono state completamente danneggiate e addirittura cancellate e ricoperte di fango, numerosi sono stati gli smottamenti e le frane, che hanno reso impossibile l’accesso ai campi agli agricoltori locali. In particolare la frazione di Montalfano è stata completamente invasa dal fango in diverse aree, creando non pochi disagi di mobilità il giorno seguente la notte del mal tempo, che sono stati tamponati con interventi di sgombero sulle arterie stradali principali, ma soltanto ora si contano i danni e non bastano semplici manutenzioni, bensì sono necessari interventi strutturali e onerosi. Pertanto l’Amministrazione Comunale chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale alla Prefettura di Chieti e alla Regione Abruzzo. 19/10/2011 9.22