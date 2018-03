UN ARRESTO PER FURTO A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Si sono riaperti con l’arresto di un ventenne autore di un furto in un supermercato i distaccamenti territoriali della Polizia municipale nelle tre Circoscrizioni della città. Autori dell’operazione odierna gli agenti in servizio presso il quartiere Castellamare che, sotto la guida del maggiore Mancinelli, hanno inseguito il ragazzo, sorpreso all’uscita dal centro Sisa di viale Bovio, dove aveva portato via alcuni deodoranti. Il giovane è stato fermato da due agenti della Polizia municipale, Battaglia e Walter Falzani, in via Ronchi dov’è stato poi consegnato al poliziotto di quartiere per la formalizzazione dell’arresto. 18/10/2011 8.45